Als erstes Schweizer Frauen-Duo könnten Heidrich/Vergé-Dépré in einen Beachvolleyball-Halbfinal bei Olympia vorstossen.

Legende: Wollen auch im Viertelfinal überzeugen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich. Keystone

Es war ein hartes Stück Arbeit für das Beachvolleyball-Duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré im Olympia-Achtelfinal. Im Schweizer Duell bezwangen sie Nina Betschart/Tanja Hüberli nach einer dramatischen Partie in 3 Sätzen mit 21:12, 19:21, 23:21.

Der Lohn für den starken Auftritt: Der Viertelfinal gegen das brasilianische Duo Ana Patricia/Rebecca. Für Heidrich/Vergé-Dépré, die sich unverblümt den Halbfinal-Einzug als Ziel gesetzt hatten, stehen die Chancen nicht allzu schlecht. Gegen ihre nächsten Gegnerinnen verloren sie zwar die beiden bisherigen Direktduelle, in der Weltrangliste aber sind Heidrich/Vergé-Dépré als Weltnummer 4 deutlich vor Ana Patricia/Rebecca (16) klassiert.

00:40 Video Archiv: Heidrich/Vergé-Dépré setzen sich im Schweizer Duell durch Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Heidrich wieder gegen Brasilien

Für Heidrich bietet sich auch die Chance auf Revanche gegen ein brasilianisches Duo. Mit Nadine Zumkehr stiess sie bereits vor fünf Jahren in Rio de Janeiro in den olympischen Viertelfinal vor. In einem legendären Spiel verlor das Duo nach vergebenem Matchball gegen die Lokalmatadorinnen Larissa/Talita.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Viertelfinal-Partie zwischen Heidrich/Vergé-Dépré und Ana Patricia/Rebecca in der Nacht auf Dienstag ab 03:00 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

Trotz der guten Ausgangslage wollten die Schweizerinnen nach dem Viertelfinal-Einzug nichts von der Favoritenrolle wissen. «Jede Partie auf dem Centre Court war bislang knapp. Alle Teams bei diesem Turnier sind unglaublich nah beieinander», so Vergé-Dépré. Motivation dürfte die Ausgangslage aber genug bieten. Heidrich/Vergé-Dépré könnten als erstes Schweizer Frauenduo in einen Olympia-Halbfinal vorstossen.