Die Olympia-Organisatoren haben sich am Montag für Zuschauer in den Arenen ausgesprochen. Die Auslastung soll bis zu 50 Prozent betragen.

Maximal eine 50-Prozent-Auslastung in Tokio

Legende: Fans willkommen Im Nationalstadion darf rund ein Siebtel der 68'000 Plätze mit Zuschauern belegt werden. Keystone

Maximal 10'000 einheimische Zuschauer werden bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) in den Wettkampfstätten zugelassen. Die Auslastung der einzelnen Arenen darf dabei 50 Prozent nicht überschreiten. Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Allerdings könnten die Wettbewerbe auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen.

«In Anbetracht der Regierungsbeschränkungen für öffentliche Veranstaltungen wird das Zuschauerlimit auf 50 Prozent der Kapazität der Austragungsorte festgelegt, bis zu einem Maximum von 10'000 Personen in allen Wettkampfstätten», hiess es in der Erklärung der Organisatoren.

Paralympics-Entscheidung erst im Juli

Eine Entscheidung darüber, wie viele Fans bei den Paralympischen Spielen (24. August bis 5. September) erlaubt sein werden, wird bis zum 16. Juli aufgeschoben, fügten die Organisatoren in ihrer Erklärung hinzu.