Legende: Platz 5: Roger Federer (Tennis); 1xG, 1xS An der Seite von Stan Wawrinka, der damals noch Stanislas hiess, stürmte Roger Federer 2008 in Peking zur Goldmedaille. «Fedrinka» war geboren. Im Einzel kämpfte Federer bei Olympia hingegen lange glücklos. Platz 4 in Sydney, Zweitrunden-Out in Athen, Viertelfinal-Niederlage in Peking. 2012 auf dem Wimbledon-Rasen klappte es endlich mit Edelmetall. Keystone