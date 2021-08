Legende: Hatte alles im Griff Janja Garnbret gewann das 1. olympische Gold im Sportklettern. Keystone

Die Slowenin Janja Garnbret ist die 1. Olympiasiegerin im Sportklettern.

Tischtennis: China zu stark für die Deutschen

Boxer Julio la Cruz gewinnt Gold im Schwergewicht

Die Niederländer feiern einen Doppelsieg im Sprint der Rad-Bahnfahrer

Sportklettern: Garnbret feiert Favoritinnensieg

Janja Garnbret aus Slowenien ist die erste Olympiasiegerin im Klettern. Die stärkste Athletin der Gegenwart war am Freitag in Tokio wie erwartet nicht zu schlagen. Silber ging an Lokalmatadorin Miho Nonaka, Bronze holte sich deren japanische Teamkollegin Akiyo Noguchi in ihrem letzten Wettkampf. Die Schweizerin Petra Klingler war in der Qualifikation ausgeschieden.

Tischtennis: Team-Final nach 3 Partien entschieden

China hat den Mannschafts-Wettkampf bei den Männern souverän gewonnen. Die Tischtennis-Dominatoren aus dem Reich der Mitte schlugen Deutschland mit 3:0. Die letzten beiden Einzel wurden hinfällig. In der 3. Partie konnte Timo Boll gegen Einzel-Olympiasieger Ma Long die endgültige Entscheidung dank dreier abgewehrter Matchbälle im 3. Satz noch etwas vertagen. Doch im 4. Satz liess Long China mit dem insgesamt 6. Matchball jubeln. Bronze ging an Japan.

00:46 Video Spektakulärer Punkt zwischen Fan Zendong und Dimitrij Ovtcharov Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. abspielen

Boxen: La Cruz siegt erneut, dieses Mal im Schwergewicht

Julio la Cruz hat Kuba in Tokio die 3. Goldmedaille im Boxen gesichert. Der 31-Jährige schlug im Final den favorisierten Russen Muslim Gadzhimagomedow. La Cruz hatte bereits 2016 in Rio de Janeiro Gold gewonnen – damals aber noch im Halbschwergewicht.

00:30 Video La Cruz holt sich Gold im Schwergewicht Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. abspielen

Rad Bahn: Niederländischer Doppelsieg im Sprint

Harrie Lavreysen hat sich im Sprint der Männer die Goldmedaille gesichert. Der Niederländer setzte sich vor seinem Landsmann Jeffrey Hoogland durch. Bronze ging an den Briten Jack Carlin. Ebenfalls aus Grossbritannien kommen die Siegerinnen im Madison der Frauen. Katie Archibald/Laura Kenny holten Gold mit 78 Punkten. Amalie Dideriksen/Julie Leth aus Dänemark reichten 35 Zähler zu Silber, Platz 3 ging an Gulnas Chatunzewa/Marija Nowolodskaja (ROC, 26 Punkte).