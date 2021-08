Der US-Amerikaner Caeleb Dressel gewinnt am letzten Wettkampf-Tag im Schwimmen seine Goldmedaillen 4 und 5 in Tokio.

Emma McKeon aus Australien sichert sich über 50 m Freistil ihren 3. Olympiasieg in Japan. Kurz darauf folgt Nummer 4 mit der Staffel.

Über 1500 m Freistil der Männer wird Robert Finke aus den USA seiner Favoritenrolle gerecht.

Caeleb Dressel und das Tokyo Aquatics Centre, das passt. Am letzten Wettkampftag im Schwimmen triumphierte der 24-Jährige über 50 m Freistil und hängte sich an den Sommerspielen in Japan bereits zum 4. Mal die Goldmedaille um. Mit Olympia-Rekord siegte der US-Amerikaner in 21,07 Sekunden überlegen vor dem Franzosen Florent Manaudou (21,55). Bruno Fratus aus Brasilien komplettierte das Podest.

00:52 Video Dressel lässt der Konkurrenz über 50 m Freistil keine Chance Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Weltrekord als krönender Abschluss

Eine Stunde später machte Dressel auch noch sein 5. Tokio-Gold perfekt. In der Staffel über 4 x 100 m Lagen unterbot er gemeinsam mit Ryan Murphy, Michael Andrew und Zach Apple in 3:26,78 den alten Weltrekord um eine halbe Sekunde. Die USA behielten im Prestige-Duell mit Grossbritannien um 0,73 Sekunden die Oberhand, Bronze ging an Italien.

00:57 Video US-Staffel weist die Briten in die Schranken Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Mit 5 Goldmedaillen ist Dressel der erfolgreichste Schwimmer der Spiele in Tokio. Vor den beiden Triumphen am Sonntag hatte er sich bereits über 100 m Freistil, 100 m Schmetterling sowie mit der Staffel über 4 x 100 m Freistil zum Olympiasieger gekrönt.

2 Mal Gold zum Abschluss für McKeon

Die grösste Schwimm-Medaillenjägerin von Tokio bei den Frauen ist Emma McKeon. Nach Olympia-Gold über 100 m Freistil sowie mit der Staffel über 4 x 100 m Freistil triumphierte die Australierin zum Abschluss der Schwimm-Wettkämpfe am Sonntag auch noch über 50 m Freistil (vor Sarah Sjöström und Pernille Blume) und mit der Staffel über 4 x 100 m Lagen (vor den USA und Kanada).

McKeon verlässt Tokio damit mit insgesamt 7 Medaillen im Gepäck. 4 Mal Gold und 3 Mal Bronze.

Player schliessen 00:48 Video Australierin McKeon mit neuem Olympia-Rekord über 50 m Freistil Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen 01:00 Video Australische Staffel setzt sich hauchdünn vor den USA durch Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Finke doppelt nach

Das längste Rennen im Pool bei den Männern wurde zur Beute von Robert Finke. Der US-Amerikaner verwies über 1500 m Freistil Michailo Romantschuk aus der Ukraine sowie den Deutschen Florian Wellbrock auf die weiteren Medaillenränge.

Auch für Finke war es nicht der 1. Olympiasieg in Tokio. Am 21-Jährigen hatte es schon über 800 m Freistil kein Vorbeikommen gegeben.