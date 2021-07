Belinda Bencic (WTA 12) steht beim olympischen Tennisturnier in Tokio im Einzel und Doppel im Viertelfinal.

Im Einzel setzt sich die 24-Jährige gegen die Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 11) mit 1:6, 6:2, 6:3 durch.

Zusammen mit Viktorija Golubic siegt Bencic im Doppel-Achtelfinal gegen das spanische Duo Muguruza/Suarez Navarro mit 3:6, 6:1, 11:9.

Es war ein hartes Stück Arbeit, welches Belinda Bencic in ihrem Einzel-Achtelfinal abliefern musste. Zuerst konnte die Partie wegen schlechten Witterungsbedingungen erst später gestartet werden, dann musste das Spiel wegen Regens beim Stand von 3:1 für Krejcikova im 1. Satz für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Zurück auf dem Feld fand Bencic nicht in die Partie und musste den 1. Durchgang gleich mit 1:6 abgeben. Doch dann kam die Wende aus Sicht der Ostschweizerin: Sie konnte sich erholen, drehte die Partie und schaffte den Satzausgleich gegen eine Gegnerin, die in den letzten zwei Monaten auf Sand, Rasen und Hartplatz nur eine von 23 Partien verloren hatte und die French Open gewinnen konnte.

Plötzlich voll im Saft

Von diesem Aufschwung beflügelt, gelang der Schweizer Weltnummer 12 auch im Entscheidungssatz schnell ein Break. Dieses konnte sich Krejcikova jedoch noch einmal zurückholen, ehe Bencic beim Stand von 4:3 der entscheidende Servicedurchbruch gelang und sich nach 1:53 Stunden Spielzeit den Viertelfinal-Einzug sicherte.

Dort wartet Anastasia Pawljutschenkowa auf Bencic. Die russische French-Open-Finalistin setzte sich in ihrem Achtelfinal gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo ohne Probleme in 2 Sätzen mit 6:1, 6:3 durch. Die Partie wird am Mittwoch um ca. 5:30 Uhr auf dem Hauptplatz stattfinden.

Auch im Doppel erfolgreich

Wenig später lief Bencic erneut in Tokio auf. Zusammen mit Doppelpartnerin Viktorija Golubic stand der Achtelfinal gegen das spanische Duo Garbiñe Muguruza und Carla Suarez Navarro auf dem Programm.

Nach verlorenem Startsatz kamen die Schweizerinnen so richtig in Fahrt, entschieden den 2. Durchgang deutlich für sich und spielten sich in das «Champions-Tiebreak».

Starke Golubic in der Entscheidung

Dort lief Golubic am Netz zur Höchstform auf und machte Punkt um Punkt, während Bencic von der Grundlinie aus das Spiel diktierte. Muguruza/Suarez Navarro hielten dagegen und konnten sich einen Matchball erspielen. Das Schweizer Duo blieb aber ruhig, wehrte diesen ab und verwertete seinerseits den 1. Matchball nach einem sehenswerten Ballwechsel.

Für Bencic/Golubic geht es nun im Viertelfinal gegen die Australierinnen Ellen Perez und Samantha Stosur weiter. Das Spiel wird gemäss Spielplan am Mittwoch um ca. 8:30 Uhr beginnen.