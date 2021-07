Die 1. Schweizer Final-Quali im Schwimmbecken ist Tatsache: Die Männer-Staffel über 4 x 200 m Freistil ist am Mittwoch bei den besten Acht mit dabei.

Etwas Glück nehmen die Schweizer beim ersten Wechsel in Anspruch und schrammen haarscharf an der Disqualifikation vorbei.

Schluss-Schwimmer Roman Mityukov darf schon vorher jubeln: Über 100 m Freistil erreicht er den Halbfinal.

Die Schweizer 4x200-m-Staffel der Männer hat an den Olympischen Spielen in Tokio in 7:06,59 Minuten einen Schweizer Rekord aufgestellt und sich damit als Sechste für den Final in der Nacht auf Mittwoch qualifiziert.

Das Freistil-Quartett mit Antonio Djakovic, Nils Liess, Noè Ponti und Roman Mityukov mit einem Durchschnittsalter von nur 21 Jahren pulverisierte den alten Rekord um mehr als viereinhalb Sekunden. Es ist der erste Olympia-Final für Swiss-Swimming seit Dominik Meichtry 2008 in Peking (200 m Freistil).

Liess treibt es beim Wechsel auf die Spitze

Etwas Glück brauchten die Schweizer beim ersten Wechsel, als Liess etwas zu früh – aber noch haarscharf innerhalb der Toleranzlimite – ins Wasser sprang. Wäre der 24-Jährige nur eine Hunderstel früher gestartet, wäre die Schweiz disqualifiziert worden.

Mityukov als 15. in den Halbfinal

Auch sonst war das Hundertstel-Glück am Abend – im Gegensatz zu den Finals am Morgen – auf Seiten der Schweizer. Der Genfer Mityukov hatte kurz vor der Staffel den angestrebten Halbfinal über 100 m Freistil erreicht. In 48,43 Sekunden blieb er zwar gut zwei Zehntel über seinem Schweizer Rekord. Als 15. schaffte er den Sprung in den Halbfinal aber mit fünf Hundertsteln Reserve.

Die beste Zeit der Vorläufe schwamm in der Königsdisziplin der Italiener Thomas Ceccon in 47,71 knapp vor den Topfavoriten Caeleb Dressel (47,73) aus den USA und Kyle Chalmers (47,77) aus Australien.