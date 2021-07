Die Japanerinnen feiern einen erfolgreichen Olympia-Auftakt im Softball.

Schweden überrascht im Fussball-Turnier der Frauen mit einem 3:0-Erfolg über die Weltmeisterinnen aus den USA.

Softball: Gastgeberinnen siegen zum Auftakt

Im ersten Softball-Spiel des olympischen Turniers gab es für Gastgeber Japan gegen Australien einen diskussionslosen 8:1-Sieg. Der sportliche Auftakt-Wettkampf fand am Mittwochvormittag zwei Tage vor der eigentlichen Eröffnungsfeier in Fukushima statt, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tokio. Vor leeren Rängen liessen die Japanerinnen keinen Zweifel über den Ausgang des Spiels aufkommen. Die Gastgeberinnen gelten als Mitfavoritinnen auf Gold: 2008, als Softball letztmals olympisch war, entschieden sie das Turnier in Peking für sich.

Fussball: Schwedinnen schlagen die USA

Die Schwedinnen kamen im olympischen Fussballturnier gegen die Weltmeisterinnen aus den USA zu einem überraschenden, aber verdienten 3:0-Erfolg. Stina Blackstenius erzielte zwei der drei Tore für die Skandinavierinnen. Die Amerikanerinnen mussten erstmals nach 44 Spielen eine Niederlage hinnehmen. Ein Schützenfest feierten die Niederländerinnen, die Sambia gleich mit 10:3 bezwangen. Brasilien gab sich gegen China keine Blösse (5:0), Grossbritannien schlug Chile 2:0. Japan und Kanada trennten sich 1:1 unentschieden, während Australien gegen Nachbar Neuseeland 2:1 gewann.