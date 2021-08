Olympia-Gold im Basketball geht auch bei den Frauen an die USA.

Im Final bezwingen die US-Basketballerinnen Gastgeber Japan souverän mit 90:75.

Sue Bird und Diana Taurasi schreiben mit ihren 5. olympischen Goldmedaillen Geschichte.

Am Ende jubelten in der Saitama Super Arena beide Teams. Die Japanerinnen, die sich trotz der klaren Finalniederlage über den erstmaligen Gewinn einer Olympia-Medaille im Basketball freuten. Und die US-Amerikanerinnen, weil sie sich in Tokio in überlegener Manier zum 7. Mal in Serie den Olympiasieg sicherten.

Japan findet kein Rezept gegen Griner

Die USA – als haushoher Favorit ins Endspiel gestartet – dominierten die Begegnung von Beginn an fast nach Belieben. Die überraschenden Japanerinnen wehrten sich zwar nach Kräften und feierten immer wieder kleinere Erfolgserlebnisse. Doch in Schlagdistanz zu den USA konnten sich die Asiatinnen zu keinem Zeitpunkt bringen. Bei Spielmitte betrug der Rückstand 11 Punkte, nach 3 Vierteln erhöhte das US-Team den Vorsprung auf 19 Zähler.

Zu glänzen vermochte vor allem Brittney Griner. Die 2,03-m-Hünin war mit ihrer Präsenz sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine Nummer zu gross für die Japanerinnen. Ein Drittel aller Punkte für die USA gingen auf Griners Konto. Dazu kamen 5 Rebounds.

Bird und Taurasi schaffen Historisches

Zu den Eckpfeilern des US-Erfolgs gehörten auch Sue Bird und Diana Taurasi. Die beiden dürfen sich in Tokio bereits zum 5. Mal Olympia-Gold um den Hals hängen. 5 Goldmedaillen an 5 verschiedenen Sommerspielen, das hatten vor Bird und Taurasi erst 3 Athletinnen und Athleten geschafft:

Die deutsche Kanutin Birgit Fischer holte zwischen 1980 und 2004 an 6 verschiedenen Austragungen Gold.

Der britische Ruderer Steve Redgrave triumphierte zwischen 1984 und 2000 5 Mal in Serie.

Der ungarische Säbelfechter Aladar Gerevich gewann zwischen 1932 und 1960 an 6 verschiedenen Sommerspielen Olympia-Gold.

Legende: Zum 5. Mal Olympia-Gold Sue Bird (rechts) baut ihren Legendenstatus weiter aus. Reuters

US-Dominanz findet Fortsetzung

Bird, Taurasi und Co. haben dafür gesorgt, dass die US-Dominanz im Basketball in Tokio ihre Fortsetzung fand. Seit Peking 2008 hiess der Olympiasieger sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern immer USA.

Die US-Basketballer hatten sich bereits am Samstag mit einem 87:82-Erfolg gegen Frankreich olympisches Gold gesichert.