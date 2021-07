Es werden einmalige Spiele werden in Tokio – in vielerlei Hinsicht. Erstmals sind 5 statt 4 Jahre seit den letzten Sommerspielen vergangen. Erstmals werden keine Fans zugelassen sein. Erstmals wird die Olympia-Agenda von einem Virus (mit-)bestimmt. Damit Sie trotz diesen speziellen Voraussetzungen den Überblick nicht verlieren, finden Sie hier die wichtigsten Eckpunkte zu Tokyo 2020 in kompakter Form:

Wie lange dauern die Spiele?

Die Eröffnungsfeier steigt am Freitag, 23.07., um 13 Uhr Schweizer Zeit. Speziell dabei: Erstmals werden eine Fahnenträgerin und ein Fahnenträger pro Land einmarschieren. Die ersten Medaillen werden am Samstag, 24.07., im Luftgewehr- und Luftpistolenschiessen sowie im Rad-Strassenrennen der Männer vergeben. Am Sonntag, 08.08., wird Olympia mit der Schlussfeier (ab 13:00 Uhr) beendet.

Wie gross ist die Zeitverschiebung?

Der Zeit-Unterschied zwischen Tokio und der Schweiz beträgt 7 Stunden. Die Eröffnungsfeier beispielsweise, die bei uns ab 13:00 Uhr zu sehen sein wird, geht ab 20:00 Uhr Japan-Zeit über die Bühne.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Eine Gallery mit sämtlichen Wettkampf-Stätten finden Sie hier.

Wie gross ist die Schweizer Delegation?

Die Olympia-Equipe aus der Schweiz umfasst 116 Athletinnen und Athleten. Es ist die grösste Delegation an Olympischen Sommerspielen aus der Schweiz seit 1996.

Wie ist die Lage vor Ort?

Corona ist allgegenwärtig. Die Sicherheitsvorkehrungen sind riesig. Nur schon die Einreise am Flughafen konnte für die Athleten locker 4 bis 6 Stunden betragen. In Tokio sind sie in ihrem Aktionsradius sehr stark eingeschränkt. Sie dürfen sich nur in einer äusserst engen Bubble bewegen – vom ersten bis zum letzten Tag. Diese Bubble beschränkt sich auf das Olympische Dorf und das Wettkampfgelände. Zudem stehen Corona-Tests und Gesundheits-Checks an der Tagesordnung. Ins Olympische Dorf dürfen die Athletinnen und Athleten frühestens 5 Tage vor dem ersten Wettkampf einziehen; spätestens 48 Stunden nach dem letzten Einsatz müssen sie dieses wieder verlassen haben.

Hat es schon Corona-Fälle gegeben?

Ja, und es werden immer mehr. Trotz den rigorosen Sicherheits-Vorkehrungen hat das Virus auch schon den Weg in die Bubble im Olympischen Dorf gefunden. Unter anderem wurden zwei Fussball-Nationalspieler aus Südafrika und ein Beachvolleyballer aus Tschechien positiv getestet. Gemäss diversen Quellen gibt es im Zusammenhang mit den Spielen schon über 50 positive Fälle.

Macht den Athletinnen und Athleten nur Corona zu schaffen?

Nein. Ein grosses Thema ist auch die Hitze. Im Juli und August beträgt die Durchschnitts-Temperatur in Tokio um die 30 Grad. An einzelnen Tagen kann das Thermometer auch hinauf bis zur 40-Grad-Marke klettern. Um der Hitze etwas aus dem Weg zu gehen, werden beispielsweise die Triathlons bereits um 06:30 Uhr Japan-Zeit und die Marathons um 07:00 Uhr gestartet. Zudem wurden die Marathons ins kühlere Sapporo «ausgelagert».

Und wie schaut es bei den Zuschauern aus?

Es gibt keine. Aus Olympischen Spielen mit Zuschauern wurden in einem ersten Schritt Spiele nur mit japanischen Fans. Die Auslastung der Stadien wurde Mitte Juni vorerst auf maximal 50 Prozent festgelegt. Am 8. Juli wurde schliesslich entschieden, «Geister-Spiele» gänzlich ohne Zuschauer in den Arenen durchzuführen. Auch die geplanten Public Viewings wurden gestrichen.

Welche Sportarten sind neu in diesem Jahr?

Fünf Sportarten gehören neu (oder wieder) zum Programm: Baseball/Softball, Karate, Skateboarding, Sportklettern und Surfen. Die Idee dahinter ist es, die Olympischen Spiele für das jüngere Publikum wieder attraktiver zu gestalten.

Und wie sendet SRF?

Jeden Tag von 02:00 bis 16:00 Uhr sendet SRF live aus Tokio. Danach gibt es bis 20:00 Uhr die Highlights des Tages zu sehen. Täglich um 20:05 Uhr fassen wir für Sie in der 45-minütigen Sendung «Tokyo konpakuto» auf SRF zwei das Geschehen zusammen. Auch im Radio auf SRF 3 sowie in «Olympia Player» in der Sport App sind Sie jederzeit bestens informiert. Zur ausführlichen Übersicht geht es hier.