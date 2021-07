Die Schweizer Tennis-Festspiele in Tokio gehen weiter: Nicht nur im Frauen-Einzel sondern auch im Frauen-Doppel gibt es Edelmetall.

Belinda Bencic und Viktorija Golubic schlagen Laura Pigossi und Luisa Stefani aus Brasilien trotz eines Horror-Starts mit 7:5, 6:3.

Im Endspiel vom Sonntag treffen die Schweizerinnen auf die topgesetzten Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (CZE).

Was für eine Geschichte! Belinda Bencic kann sich Doppel-Medaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Tokio nennen! Vier Stunden nach ihrem dramatischen Sieg gegen Elena Rybakina (KAZ) durfte sie auch im Doppel-Halbfinal die Arme jubelnd in die Höhe reissen. An der Seite von Viktorija Golubic zog sie dank einem Zweisatzsieg gegen Laura Pigossi und Luisa Stefani aus Brasilien ins Endspiel ein.

Dort treffen die Schweizerinnen am Sonntag auf die Nummer 1 des Turniers, die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova.

Nach Horrorstart aufgedreht

Dass Bencic/Golubic einen Zweisatzsieg einfahren würden, hatte sich zu Beginn alles andere als abgezeichnet. Denn das Duo erwischte einen Kaltstart der gröberen Sorte. Von den ersten 20 Punkten verloren die Schweizerinnen deren 18 und lagen mit 0:4, 0:30 zurück.

Doch dann fanden sich Bencic/Golubic auf dem Court immer besser, während die Brasilianerinnen etwas abbauten. Die Konsequenz: Die Schweizerinnen holten Game um Game auf und glichen in extremis zum 5:5 aus. Später holten sie sich den Startsatz mit einem weiteren Break mit 7:5.

Wie Bacsinszky/Hingis vor 5 Jahren

Auch der 2. Umgang war zu Beginn eine ausgeglichene Sache, ehe die Südamerikanerinnen immer mehr Fehler produzierten. Bencic/Golubic konnten hingegen ihr Niveau halten und verwandelten nach 1:35 Stunden ihren 3. Matchball zum umjubelten Sieg.

Bencic/Golubic werden damit Nachfolgerinnen von Timea Bacsinszky und Martina Hingis, die 2016 in Rio mit Silber ebenfalls eine Medaille im Frauen-Doppel gewonnen hatten.

Ruhetag nach 17 Stunden Tennis

Bencic geniesst am Freitag einen Ruhetag. Diesen hat sich die Marathon-Frau auch redlich verdient. Seit Samstag stand sie jeden Tag mindestens einmal im Einsatz und bestritt total 5 Einzel- und 4 Doppelmatches. Total stand sie bereits rund 17 Stunden auf dem Court.

Am Samstag bestreitet Bencic zuerst den Einzel-Final gegen Marketa Vondrousova (CZE), ehe es für sie am Tag danach mit Golubic um die nächste Goldmedaille geht.