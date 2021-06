Bronze-Gewinnerin Diethelm Gerber in Tokio dabei

Legende: Hattrick geschafft Heidi Diethelm Gerber ist zum 3. Mal bei Olympia dabei. imago images/Archiv

Heidi Diethelm Gerber wird in Tokio an den Start gehen. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2016 wurde zusammen mit Teamkollegin Nina Christen und Estelle Wettstein (Dressurreiten) am Donnerstag von Swiss Olympic selektioniert.

Diethelm Gerber reist damit zum insgesamt 3. Mal an Olympische Spiele. Den Quotenplatz hatte sie sich mit Rang 2 an den Europaspielen 2019 in Minsk gesichert. Die 52-Jährige wird mit der Sportpistole im Wettbewerb über 25 Meter und über 10 Meter teilnehmen.

Christen mit Medaillenchancen

Für Nina Christen werden Tokio die zweiten Olympischen Spiele. Die Gewehrschützin belegte in Rio über 50 Meter Rang 6 und gilt unterdessen für Tokio 2020 als Medaillenkandidatin. Christen wird in den Wettbewerben über 50 Meter und über 10 Meter teilnehmen.

Nach 2016 ist die Schweiz zudem wieder im Dressursport vertreten. Die 24-jährige Zürcherin Wettstein erfüllte die Selektionskriterien in den vergangenen Wochen auf ihrer Stute West Side Story OLD.