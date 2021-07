Die Mission des Jérémy Desplanches ist historisch angehaucht. Der Genfer will die erste Schweizer Schwimm-Medaille an Olympia seit 37 Jahren ergattern. Damals, 1984 in Los Angeles, gewann Étienne Dagon über 200 m Brust Bronze.

Bronze, Silber oder gar Gold – so lautet das hochgesteckte Ziel Desplanches'. Wirft man einen Blick auf sein Palmarès, ist der Traum von Edelmetall aber alles andere als Wunschdenken. Bei der EM 2018 in Glasgow gewann er über 200 m Lagen Gold, ein Jahr später in Gwangju (KOR) WM-Silber über die gleiche Distanz. Und erst kürzlich, bei der EM in Budapest, glänzte es erneut silbern auf der Brust des 26-Jährigen.

Wenn ich es in den Final der Top 8 schaffe – und das ist mein Ziel –, ist das Podest möglich.

Der 1,92-Meter-Hüne gibt sich vorsichtig optimistisch: «Die Chancen stehen wirklich nicht allzu schlecht», sagt er, warnt aber zugleich: «Es wird sehr, sehr, sehr eng werden. Wenn ich es in den Final der Top 8 schaffe – und das ist mein Ziel –, ist das Podest möglich. Aber das gilt auch für meine Konkurrenten.»

Rio 2016 als «wichtige Erfahrung»

Noch vor 5 Jahren, an Olympia 2016 in Rio de Janeiro blieb Desplanches der grosse Jubel verwehrt. Der damals 22-Jährige verpasste als Achter seines Halbfinals den Sprung in den Final – unter anderen gegen Widersacher wie Michael Phelps und Ryan Lochte. «Damals war ich noch nicht auf dem gleichen Niveau, aber es war eine wichtige Erfahrung für mich», befindet der Genfer rückblickend.

Zuerst aufwärmen, dann Geschichte schreiben?

Heuer will Desplanches seine Routine und die gefeierten Erfolge über 200 m Lagen ausspielen. Am 28. Juli findet im Tokyo Aquatics Centre der Vorlauf statt, tags darauf der Halbfinal und dann, am 30. Juli, könnte Desplanches die Schweizer Schwimm-Geschichtsbücher neu schreiben.

Zuvor aber kann sich Desplanches an die Umgebung und Bedingungen gewöhnen; er wird nämlich auch über 100 m Brust (Wettkampf vom 24. bis 26.7.) an den Start gehen.