Hallenballsport in Tokio

Basketball: Doncic verfehlt Rekord nur knapp

Basketballstar Luka Doncic hat bei seinem Olympiadebüt gehörig die Muskeln spielen lassen und am Rekord gekratzt. Der NBA-Profi der Dallas Mavericks führte Europameister Slowenien mit 48 Punkten zum überraschend klaren 118:100 (62:42)-Auftaktsieg über Argentinien. Für die Slowenen ist es die erste Olympia-Teilnahme. Doncic machte alleine in der ersten Halbzeit 31 Punkte, die Olympiabestmarke von Oscar Schmidt verfehlte der 22-Jährige knapp. Dem Brasilianer waren 1988 in Seoul gegen Spanien 55 Zähler gelungen.

Handball: Gensheimer kommt – und fliegt vom Platz

Die deutschen Handballer haben nach dem bitteren Auftakt gegen Spanien (27:28) ihr erstes Erfolgserlebnis in Tokio gefeiert. Beim 33:25 gegen Argentinien legte Kapitän Uwe Gensheimer einen denkwürdigen Auftritt auf das Parkett. Ausgerechnet in seinem 200. Länderspiel sah der Jubilar wegen einer Unsportlichkeit die rote Karte, nachdem er dem argentinischen Torwart den Ball bei einem Siebenmeter an den Kopf geworfen hatte. Davor hatte Gensheimer die gesamte Spielzeit auf der Bank gesessen.

Handball: Spanien siegt in extremis im Topspiel

Dank eines nach Ablauf der regulären Spielzeit verwandelten Siebenmeters hat Handball-Europameister Spanien auch das zweite Topspiel bei den Olympischen Spielen knapp für sich entschieden. Nach dem 28:27-Auftakterfolg gegen Deutschland behielten die Iberer am Montag auch gegen den EM-Dritten Norwegen mit 28:27 die Oberhand.