Tennis: Keine Medaille für Djokovic

Novak Djokovic muss sich an den Olympischen Spielen mit je einem Diplom im Einzel und im Mixed begnügen. Der Serbe, der als erster Mann den «Golden Slam» hätte gewinnen können, verlor gegen den Spanier Pablo Carreno Busta die Partie um Bronze in drei Sätzen 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Djokovic zeigte insbesondere zu Beginn des Entscheidungssatzes Nerven und zerstörte seinen Schläger, als seinem Gegner das letztlich entscheidende Break gelang. Wenige Minuten nach der Niederlage gab Djokovic für den Bronze-Match im Mixed an der Seite von Nina Stojanovic Forfait. Als Grund gab der 34-Jährige eine Schulterverletzung an.

Trampolin: Litwinowitsch gewinnt Gold

Iwan Litwinowitsch hat Belarus das zweite Gold in Folge im Trampolinturnen der Männer beschert. Der 20-jährige Litwinowitsch zeigte im Final am Samstag eine spektakuläre Übung und setzte sich mit einer Wertung von 61,715 Punkten gegen den Olympiasieger von 2012, Dong Dong aus China, durch. Bronze ging an den Neuseeländer Dylan Schmidt. Dong gewann seine vierte olympische Medaille in dieser Disziplin. Neben Gold in London hatte er 2016 in Rio de Janeiro Silber und 2008 in Peking Bronze gewonnen.

Rugby: Gold-Premiere für Neuseeland

Die Rugby-Grossmacht Neuseeland hat erstmals bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen. Drei Tage nach der Finalniederlage der Männer gegen Fidschi holten sich beim Siebener-Turnier der Frauen die Favoritinnen dank einem 26:12 gegen Frankreich den Titel. Die Neuseeländerinnen gewannen in Tokio sämtliche sechs Partien – bis auf den Halbfinal gegen Fidschi alle souverän. Den Einzug in den Final stellte Neuseeland erst in der Verlängerung sicher.