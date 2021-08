Golf: Schauffele gewinnt Goldmedaille

Xander Schauffele (USA) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich nach vier Runden auf dem Par-71-Platz im Kasumigaseki Country Club mit 266 Schlägen durch. Damit hat Schauffele einen Traum seines Vaters nachgeholt: Stefan Schauffele war in den 80er-Jahren ein erfolgreicher Zehnkämpfer, bis ein betrunkener Jugendlicher in sein Auto fuhr und er sein linkes Augenlicht verlor. Silber sicherte sich der Slowake Rory Sabbatini. Um Bronze stritten sich in einem Stechen gleich sieben Spieler, letztlich holte sich Cheung-Tsung Pan aus Taiwan beim 4. Loch den 3. Platz.

Badminton: Chinesin jubelt über Gold

Chen Yu Fei hat Gold im Badminton-Einzel der Frauen gewonnen. Die topgesetzte Chinesin schlug Tai Tzu-Ying aus Taiwan mit 21:18, 19:21, 21:18. Chens Sieg markiert die Rückkehr zu alter Form im chinesischen Badminton. Bis zum Sieg der Spanierin Carolina Marin bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatten sie vier Mal in Folge Gold im Einzel gewonnen. Marin konnte ihren Titel bei den Spielen in Tokio wegen einer Knieverletzung nicht verteidigen.

Gewichtheben: Dajomes erlöst Ecuador

Die Ecuadorianerin Neisi Dajomes hat Geschichte geschrieben. Die 23-Jährige gewann als erste Frau ihres Landes eine olympische Medaille. Sie triumphierte in Tokio im Gewichtheben der Frauen bis 76 kg. Silber ging an Katherine Elizabeth Nye (USA), Bronze holte sich Aremi Fuentes Zavala (MEX).