Legende: Bleibt eine Klasse für sich Mijain Lopez Nuñez. Keystone

Ringen: 4. Gold für Nuñez

Der Kubaner Mijain Lopez Nuñez hat als erster Ringer der Olympia-Geschichte zum 4. Mal Gold geholt. Der 38-Jährige gewann am Montag den Final der Klasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil gegen Jakobi Kajaia (GEO) und bleibt bei Olympischen Spielen seit 2008 ungeschlagen. Der fünfmalige Weltmeister ist in seiner Heimat ein Superstar, in Tokio trug er bei der Eröffnungsfeier zum 4. Mal in Folge die Fahne Kubas.

Badminton: Däne Axelsen schlägt amtierenden Olympiasieger

Der Däne Viktor Axelsen hat die chinesische Dominanz im Einzel gebrochen und sich zum zweiten Badminton-Olympiasieger seines Landes gekrönt. Der Weltmeister von 2017 setzte sich im Final gegen Chen Long, Olympiasieger von Rio, 21:15, 21:12 durch. Vier der letzten fünf Goldmedaillen waren davor nach China gegangen: Vor Chen dominierte Lin Dan in London 2012 und Peking 2008, in Sydney 2000 hatte Ji Xinpeng triumphiert.

01:13 Video Spektakulärer Ballwechsel zwischen Axelsen und Long Aus Tokyo 2020 Clips vom 02.08.2021. abspielen

Badminton: Indonesischer Erfolg im Frauen-Doppel

Greysia Polii und Apriyani Rahayu haben im Badminton-Doppel der Frauen für eine Überraschung gesorgt. Das indonesische Duo bezwang Chen Qing Chen und Jia Yi Fan aus China in 2 Sätzen mit 21:19, 21:15. In einer hitzigen Partie behielten die ungesetzten Indonesierinnen die Nerven, der Jubel am Ende war entsprechend gross.

00:33 Video Kurz-Zusammenfassung Badminton-Doppel der Frauen Aus Tokyo 2020 Clips vom 02.08.2021. abspielen

Bahnrad: Gold für China im Teamsprint

Die Chinesinnen Zhong Tianshi und Bao Shanju setzten sich im Teamsprint-Final auf der Bahn mit einer Zeit von 31,895 Sekunden vor dem deutschen Duo Sophie Friedrich und Emma Hinze (31,890) durch und sicherten sich Gold. Im Vorlauf hatten Tianshi/Shanju mit einer Zeit von 31,804 einen neuen Weltrekord aufgestellt.