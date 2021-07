Schiessen: Historische Medaille für San Marino

14 Mal nahm San Marino an Olympischen Spielen teil, 14 Mal blieb dem Zwergstaat ein Medaillengewinn verwehrt. In Tokio hat es nun endlich geklappt. Alessandra Perilli schoss sich im Trap der Damen am Donnerstag zu Bronze. Die 32-jährige Mitfavoritin musste sich nur der Slowakin Rehak Stefecekova und Kayle Browning aus den USA geschlagen geben. Den erstmaligen Medaillengewinn hat die 5-köpfige Delegation auch einem Nationenwechsel zu verdanken. Die in Italien geborene Perilli ist seit 2009 Staatsbürgerin San Marinos.

Judo: Japan jubelt über zwei weitere Goldmedaillen

Gastgeber Japan hat seine Vormachtstellung im Judo zementiert. Am Donnerstag resultierten die Goldmedaillen 7 und 8. In der Kategorie bis 100 kg bezwang Aaron Wolf, der Sohn eines Amerikaners und einer Japanerin, den Koreaner Cho Guham. Bei den Frauen triumphierte Shori Hamada in der Klasse bis 78 kg dank dem Finalsieg über Madeleine Malonga/FRA. Weltmeisterin Anna-Maria Wagner aus Deutschland holte Bronze. Die 25-Jährige besiegte die frühere WM-Dritte Kaliema Antomarchi aus Kuba.