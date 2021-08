Simone Biles kehrt bei den Olympischen Spielen in Tokio in die Halle zurück und holt Bronze am Schwebebalken.

Deutschland reist dank Lukas Dausers Silbermedaille am Barren doch nicht ohne Kunstturn-Medaille nach Hause.

Nach dem Triumph im Mehrkampf gewinnt der Japaner Daiki Hashimoto auch am Reck Gold.

Schwebebalken, Frauen: Biles wird Dritte

Die Unsicherheit, ob Simone Biles tatsächlich zum Schwebebalken-Wettkampf antreten würde, war bis zuletzt gross. Doch die Amerikanerin präsentierte sich in Tokio noch einmal dem Kunstturn-Publikum. Und sie tat dies erfolgreich: Biles turnte eine souveräne Übung, ohne dabei zu viel Risiko zu nehmen. Das reichte am Ende für Bronze. Für Biles ist es die 2. Medaille an diesen Spielen nach Silber im Team-Final, bei dem sie allerdings nur am Sprung antrat. Die Chinesinen feierten am Schwebebalken einen Doppelsieg: Gold ging an Chenchen Guan, Silber an Xijing Tang.

Barren, Männer: Erste Turnmedaille für Deutschland

Zou Jingyuan hat am Dienstag überlegen Gold am Barren geholt (16,233). Der Chinese setzte sich vor dem Deutschen Lukas Dauser durch, der mit 15,700 Punkten Silber gewann. Bronze gewann Arican Ferhat (TUR/15,633). Dauser verhinderte damit die ersten medaillenlosen Spiele für die deutschen Turner seit Olympia in Sydney vor 21 Jahren.

Reck, Männer: Hashimoto doppelt nach

Nach seinem Erfolg im Mehrkampf hat sich der 19-jährige Japaner Daiki Hashimoto auch am Reck die olympische Goldmedaille gesichert. Hashimoto totalisierte wie bereits in der Qualifikation als einziger Turner mehr als 15 Punkte. Mit einem Wert von 15,066 für seine fehlerlose Übung verwies er den Kroaten Tin Srbic (14,900) und den Russen Nikita Nagorni (14,533) auf die weiteren Medaillenplätze.