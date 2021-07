Giulia Steingruber hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finalticket im Mehrkampf geschnappt.

Bei den Disziplinen Sprung, Boden, Stufenbarren und Schwebebalken ist für die Ostschweizerin nach der Qualifikation Endstation.

Die 46-jährige Oksana Tschussowitina verabschiedet sich von der Kunstturn-Weltbühne, während sich Simone Biles für alle sechs Finals qualifiziert.

In ihrer Paradedisziplin – am Sprung – hat Giulia Steingruber eigentlich geliefert. Sie liess sich mit ihren zwei Versuchen 14,566 Punkte auf ihr Konto gutschreiben. Und dennoch reichte das tolle Resultat nicht für die Final-Qualifikation – um nur 0,05 Zähler.

Nach vier von fünf Subdivisionen hatte sie noch auf dem 6. Rang gelegen. Letzten Endes aber musste sie sich mit einem 9. Platz begnügen – die besten Acht werden am 1. August um die Medaillen turnen. 2016 in Rio hatte die Ostschweizerin noch dazugehört und prompt Bronze gewonnen.

Mehrkampf-Final als Trost

Am Boden, am Stufenbarren sowie am Schwebebalken vermochte Steingruber im Ariake Gymnastics Centre nicht mit den Besten mitzuhalten. In den zwei letztgenannten Disziplinen hatte sie sich im Vorfeld der Spiele allerdings auch kaum Hoffnungen auf eine Finalqualifikation gemacht.

Als Trostpflaster darf Steingruber im Mehrkampf-Final am 29. Juli antreten. Als 23. hat sie den Cut der 24 besten Teilnehmerinnen gerade noch geschafft.

Tschussowitina sagt Adieu

Für Oksana Tschussowitina ist die Olympia-Reise zu Ende. Die 46-Jährige aus Usbekistan hat sich bei ihren 8. Spielen nicht für den Sprungfinal qualifizieren können. Athleten, Kampfrichter und Betreuer verabschiedeten die Legende mit stehenden Ovationen.

Eine Überraschung setzte es in der Teamwertung ab, in der nicht die grossen Favoritinnen aus den USA die Qualifikation auf Platz 1 beendeten, sondern die Russinnen.

Auch Superstar Simone Biles patzte, die nach einer Diagonalen am Boden nicht nur die Markierung übertrat, sondern sogar ausserhalb des Podiums landete. Trotzdem beendete die 24-Jährige den Mehrkampf auf Platz 1, zudem qualifizierte sie sich für alle Gerätefinals.