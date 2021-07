Insgesamt 116 Sportlerinnen und Sportler vertreten die Schweiz an den Olympischen Spielen in Tokio. Ziel sind 7 Medaillen.

Es ist eine stolze Zahl: 116. So viele Schweizer Athletinnen und Athleten reisen an die Olympischen Spiele in Tokio. Es ist die grösste Delegation an Olympischen Sommerspielen aus der Schweiz seit der Austragung von 1996.

Am letztmöglichen, vom Organisationskomitee vorgegebenen Termin, wurde den Anträgen des Schweizerischen Pferdesportverbands, Swiss Aquatics sowie Swiss Tennis entsprochen. 4 Springreiter, 7 Schwimmerinnen und Schwimmer sowie 2 Tennisspielerinnen und 1 Tennisspieler ergänzen das Team.

Das Schwimmteam wird angeführt von Jérémy Desplanches und Maria Ugolkova. Des Weiteren nominiert sind Lisa Mamié, Noé Ponti, Antonio Djakovic, Roman Mityukov sowie Nils Liess. Letztgenannter wird ausschliesslich in der Staffel zum Einsatz kommen

Roger Federer nimmt in Tokio voraussichtlich zum 5. Mal an Olympischen Spielen teil. Der Baselbieter hat in Wimbledon aber erklärt, dass er erst nach dem Ende des Turniers definitiv über eine Teilnahme entscheiden werde. Ebenfalls selektioniert sind Viktorija Golubic und Belinda Bencic.

7 Medaillen werden angestrebt

Der Gewinn von mindestens 7 Medaillen lautet die Zielsetzung von Swiss Olympic. «Wir hätten das Ziel auch höherstecken können. Doch mit Blick auf die schwierigen letzten 15 Monate, ist es richtig zu sagen, dass wir in erster Linie die 7 Medaillen von 2016 und den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro egalisieren wollen», sagt Ralph Stöckli, der Chef de Mission.