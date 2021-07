Die Schweizer Kunstturner Benjamin Gischard und Eddy Yusof landen im Mehrkampf-Final in Tokio auf den Plätzen 13 und 16.

Der 19-jährige Daiki Hashimoto (JPN) holt Olympia-Gold und ist damit der jüngste Mehrkampf-Sieger aller Zeiten.

Der Chinese Ruoteng Xiao und der unter neutraler Flagge startende Russe Nikita Nagorni komplettieren das Podest.

Benjamin Gischard bestätigte seine starke Leistung aus der Qualifikation und blieb erneut ohne Fehl und Tadel. Rang 13 mit 82,732 Punkten ist für den 25-Jährigen aus Herzogenbuchsee eine ausgezeichnete Leistung, galt er doch im Vorfeld der Spiele als nominell schwächster der vier Schweizer Mehrkämpfer.

Auch Eddy Yusof zeigte einen guten Wettkampf. Er vergab ein ähnliches Glanzresultat wie beim 12. Platz vor fünf Jahren in Rio mit einem Sturz zum Auftakt des Wettkampfes am Sprung, als er den Yeo nicht in den Stand brachte. Mit 81,732 Punkten, genau einem Zähler weniger als Gischard, belegte er Rang 16.

Hashimotos Reck-Übung machte den Unterschied

Bei der Spitzengruppe entschied letztlich die Königsdisziplin, das Reck, über den Gewinn der Medaillen. Ruoteng Xiao ging als Führender in die letzte Rotation. Doch seine 14,066 Reck-Punkte (insgesamt 88,065) waren eine Steilvorlage für seine Verfolger Nikita Nagorni und Daiki Hashimoto.

Mit mehr als 14,400 Punkten hätte Nagorni die Führung übernehmen können. Doch der Weltmeister von 2019 zeigte Nerven und lieferte ebenfalls nur 14,366 Punkte (88,031). Blieb noch der erst 19-jährige Daiki Hashimoto. Und dieser lieferte.

14,933 Punkte bedeuteten die deutliche Bestmarke am Reck. Diese katapultierten den Japaner mit 4 Zehnteln Vorsprung (88,465) an die Spitze der Rangliste. Hashimoto ist damit der jüngste Mehrkampf-Olympiasieger und löst Witali Scherbo als Rekordhalter ab. Und Japan gewinnt nach 2012 und 2016 (beide Male Kohei Uchimura) zum dritten Mal in Folge Mehrkampf-Gold.