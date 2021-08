Legende: Schwenken die Schweizer Fahne gemeinsam Manuela Schär und Philipp Handler. zvg

Schweizer Fahnenträger bekannt

Am Dienstag um 13 Uhr Schweizer Zeit werden die Paralympischen Spiele in Tokio eröffnet (live auf SRF zwei). Wie bereits bei den Olympischen Spielen kommen auch diesmal je eine Athletin sowie ein Athlet in den Genuss, ihr Land bei der Start-Zeremonie zu vertreten. Bei den Paralympics werden dies die Rollstuhlathletin Manuela Schär und der sehbehinderte Sprinter Philipp Handler sein. Beide haben bereits mehrmals an den Spielen teilgenommen. Sie erbrächten seit Jahren viele tolle Leistungen und engagierten sich positiv zugunsten der paralympischen Bewegung, so Chef de Mission Roger Getzmann.

Afghanische Flagge an Eröffnungsfeier

Wegen der Machtübernahme der Taliban können keine Athleten aus Afghanistan an den Paralympics in Tokio teilnehmen. Die afghanische Flagge wird an der Eröffnungsfeier am Dienstag dennoch vertreten sein. «Als Zeichen der Solidarität» werde ein Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen die Flagge des Landes ins Olympiastadion tragen, gab Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, bekannt.