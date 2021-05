News zu Olympia in Tokio

3x3 Basketball: Dritter Sieg für Frauen-Nati

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft im 3x3-Basketball kann weiter von den Olympischen Spielen träumen. Marielle Giroud, Nancy Fora, Sarah Kershaw und Evita Herminjard schlugen beim Qualifikationsturnier in Graz Taiwan locker mit 21:11 und beendeten die Gruppe D mit insgesamt 3 Siegen hinter Spanien auf Rang 2. Im Viertelfinal muss die Schweiz zunächst gegen Japan bestehen. Danach benötigt das Quartett einen Sieg im Halbfinal oder im kleinen Final, um einen der 3 Plätze für Tokio zu ergattern.

Corona: Lage in Tokio weiter kritisch

Japans Regierung hat den coronabedingten Notstand in der Hauptstadt und anderen Präfekturen knapp zwei Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele bis am 20. Juni verlängert. Die Zahl der Neuinfektionen gehe zwar in einigen Gebieten wie Tokio zurück, aber man müsse wachsam bleiben, sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga. Bis Ende Juni soll entschieden werden, ob zumindest einheimische Zuschauer bei den Spielen zugelassen werden sollen.