Legende: Gehören zu den Selektionierten Robin Froidevaux und Théry Schir. Freshfocus/Archiv

Bahnrad: Sechs Fahrer in Tokio

Die Bahnradspezialisten Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Mauro Schmid, Valère Thiébaud, Théry Schir und Cyrille Thièry werden die Schweiz diesen Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. In Absprache mit Swiss Cycling hat sich die Selektionskommission von Swiss Olympic auf dieses Sextett geeinigt. Den Olympia-Startplatz haben sich die Schweizer Bahnfahrer als eine der besten acht Nationen im Olympiaranking der Mannschaftsverfolgung gesichert. Damit einher geht ein Startplatz in den Disziplinen Madison (2er-Team) und Omnium. Über die Verteilung der Startplätze unter den selektionierten Athleten entscheiden Swiss Olympic und Swiss Cycling zu einem späteren Zeitpunkt.

Segeln: Jayet selektioniert

Einen Startplatz für Tokio erhalten hat auch die Seglerin Maud Jayet. Die Waadtländerin startet in der Kategorie Laser Radial, der Einzel-Bootsklasse, die bei den Frauen seit 2008 zum olympischen Programm gehört.