Legende: Ein Bild aus dem Jahr 2018 Kenenisa Bekele beim GP Bern. Keystone

Leichtathletik: Duell Bekele vs. Kipchoge geplatzt

Der äthiopische Läufer Kenenisa Bekele (39) wird nicht am Marathon der Olympischen Spiele teilnehmen, wie sein Manager mitteilte. Damit kommt es am 8. August in Sapporo nicht zum Duell zwischen Bekele, dem dreifachen Olympiasieger über 5000 und 10'000 m, und dem kenianischen Marathon-Weltrekordler und Rio-Olympiasieger Eliud Kipchoge (36). Bekele hatte 2019 in Berlin in 2:01:41 Stunden den Marathon-Weltrekord Kipchoges aus dem Jahr davor um nur zwei Sekunden verpasst.