Legende: Setzt auch am Montag aus Simone Biles. Reuters

Kunstturnen: Nächster Rückzug von Biles

Simone Biles ist wegen ihren mentalen Problemen weiterhin nicht einsatzbereit. Sie verzichtet auch auf die Bodenübung des Gerätefinals am Montag. Der 24-jährige Turn-Superstar aus den USA hatte zuvor schon den Mehrkampf-Final mit dem Team abgebrochen und für das Einzel sowie die Gerätefinals am Stufenbarren und Sprung Forfait erklärt. Damit bleibt Biles noch der Einzelfinal am Schwebebalken vom Dienstag als Chance auf eine Einzelmedaille in Tokio. Nach ihrem überraschenden Rückzug vom Mehrkampf-Final mit dem Team hatte Biles über den auf ihr lastenden Druck gesprochen und mentale Blockaden bei ihren Turnübungen in Tokio öffentlich gemacht.