Allgemein: Zeitung berichtet von Chaos

Eine Woche vor Beginn der Spiele berichtet die Tageszeitung Asahi Shimbun von «Chaos» auf Flughäfen unter den Mitarbeitern, die versuchten, olympische Delegationen zu führen. Auch in Hotels gebe es Probleme bei der Durchsetzung der Verhaltensregeln für Teilnehmer. Es sei bereits «offensichtlich» geworden, dass die Pläne der Organisatoren zur Trennung von Olympia-Teilnehmern und der allgemeinen Bevölkerung «kläglich gescheitert» seien. Die «Blase», in der sich die Athleten und ihre Bezugspersonen eigentlich befinden sollen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sei «bereits geplatzt», hiess es in der Zeitung, die einer der Sponsoren der Spiele ist. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga bekräftigte aber seinen Entschluss, «sichere» Spiele zu realisieren.

Gewichtheben: Teilnehmer verschwunden

Von einem Gewichtheber aus Uganda fehlt im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio jede Spur. Offenbar erschien der 20-jährige Julius Ssekitoleko nicht zu seinem täglichen Corona-Test. Ausserdem war der Sportler nicht in seinem Hotelzimmer im Trainingslager aufzufinden. Die Polizei hat die Suche aufgenommen. Zwei Mitglieder der Equipe waren nach der Ankunft in Japan positiv auf Corona getestet worden, obwohl alle Team-Mitglieder geimpft sein sollen. Ugandas Team war im vergangenen Monat in Japan angekommen, nahm aber wegen der positiven Corona-Bescheide erst letzte Woche das Training auf.

Tennis: De Minaur fehlt wegen Corona

Nach einem positiven Corona-Test in seiner Wahlheimat Spanien kann der Australier Alex de Minaur (ATP 17) nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. «Alex ist am Boden zerstört», sagte Ian Chesterman, Delegationsleiter der australischen Olympiamannschaft, in der japanischen Hauptstadt, über den Gemütszustand des 22-Jährigen. Das australische Tennisteam wird von der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty angeführt, die vor einer Woche das Turnier in Wimbledon gewonnen hatte.

Basketball: USA müssen auf Beal verzichten

Offenbar wegen einer Infizierung mit dem Coronavirus wird NBA-Star Bradley Beal nicht im US-Dreamteam für das olympische Basketballturnier in Tokio stehen. Der 28-Jährige von den Washington Wizards unterliege dem Corona-Protokoll und werde nicht nach Japan reisen, teilte der US-Verband mit. Fraglich ist noch die endgültige Olympianominierung von Jerami Grant, der Forward von den Detroit Pistons war möglicherweise eine enge Kontaktperson von Beal. Aus Sicherheitsgründen wurde ein für Freitag angesetztes Testspiel in Las Vegas gegen Australien abgesagt.