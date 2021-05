Legende: Im Verletzungspech Christian Taylor. Keystone

Dreisprung: Olympiasieger Taylor nicht in Tokio

Christian Taylor verpasst in Tokio die Chance, zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im Dreisprung zu werden. Der Amerikaner fällt mit einem Achillessehnenriss lange aus. Taylor erlitt die schwere Verletzung am Mittwoch beim Meeting in Ostrava in Tschechien. Der vierfache Weltmeister liegt in der ewigen Bestenliste hinter Jonathan Edwards auf dem 2. Platz. Zum Weltrekord des Briten (18,29 m) fehlen ihm nur 8 Zentimeter.