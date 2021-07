Basketball: USA verlieren erstmals seit 17 Jahren bei Olympia

Den Amerikanern ist der Start ins olympische Basketball-Turnier missglückt. Der grosse Gold-Favorit um Superstar Kevin Durant unterlag Frankreich mit 76:83. Zur Spielhälfte und vor allem nach dem 1. Viertel hatten die US-Boys noch komfortabel in Führung gelegen. Dann drehten die Franzosen auf und das Spiel. Die USA unterlagen damit erstmals seit dem verlorenen Halbfinal 2004 in Athen gegen Argentinien wieder bei Olympia. In den nächsten zwei Gruppenspielen gegen Iran und Tschechien haben sie aber noch die Chance, sich unter die besten 8 Teams und damit in die Viertelfinals zu spielen.

Fussball: Kruse mit Antrag vor laufender Kamera

Nach dem mühsamen 3:2-Sieg von Deutschland gegen Saudi-Arabien nutzte Stürmer Max Kruse die Gelegenheit für eine Message in eigener Sache. Vor laufenden ARD-Kameras machte der 33-Jährige seiner Freundin Dilara einen olympischen Heiratsantrag. «Schatz, wir sind schon ein paar Monate zusammen, fast ein Jahr, es war eine schöne Zeit. Ich bin nicht bei dir, aber ich hole den Ring raus und frage, ob du meine Frau werden möchtest», sagte Kruse. Unter seinem Trikot hatte Kruse das Anliegen auch schriftlich festgehalten. «Ich wollte das nach einem Tor machen, aber wer weiss, ob ich noch eins schiesse», so Kruse lachend.

Golf: Prominentes Duo nicht dabei

Die Golfstars Jon Rahm und Bryson DeChambeau werden die Olympischen Spiele in Tokio wegen positiver Corona-Tests verpassen. Bei den Siegern der US Open 2021 (Rahm) und 2020 (DeChambeau) wurde der positive Test jeweils vor der Abreise in die japanische Hauptstadt festgestellt. Damit fehlen zwei der Favoriten auf die Goldmedaille beim olympischen Golfturnier (29. bis 1. August) im Kasumigaseki Country Club.