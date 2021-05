News zu Olympia in Tokio

Legende: Olympia-Gastgeber In Tokio sollen ab dem 23. Juli die Sommerspiele stattfinden. Keystone

Allgemein: Mehrere Gemeinden ziehen sich zurück

In Japan haben mehrere Städte ihre Gastgeberrolle für die Olympischen Spiele und die Paralympics in gut zwei Monaten aus Sorge vor dem Coronavirus aufgegeben. Wie japanische Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten, haben sich zwischen 30 und 40 Gemeinden zurückgezogen, die sich im Rahmen des «Host Town»-Programms als Trainingslager für ausländische Athleten und zum kulturellen Austausch angeboten hatten. 528 Gemeinden in Japan hatten sich angemeldet, um Athleten aus 184 Ländern und Regionen willkommen zu heissen. Die Regierung habe die Gemeinden aufgerufen, den kulturellen Austausch unter anderem online fortzusetzen.

Mehrheit der Olympia-Teilnehmer soll geimpft sein

Das Internationale Olympische Komitee rechnet für die Spiele in Tokio mit einer hohen Impfquote bei den Teilnehmern. «Eine grosse Mehrheit im Athletendorf wird geimpft sein», sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Dies schliesse neben den Sportlerinnen und Sportlern auch die Trainer und Betreuer ein, die im olympischen Dorf wohnen werden. Derzeit arbeite das IOC auf Hochtouren, um Athleten zu helfen, die geimpft werden wollen.