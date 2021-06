News zu Olympia in Tokio

Legende: Erhielt den Vorzug vor Evelyne Tschopp Fabienne Kocher. Keystone

Kocher und Stump in Tokio dabei

Die Schweizer Olympia-Delegation wächst um zwei weitere Mitglieder auf 64 Athletinnen und Athleten an. Swiss Olympic selektionierte die Judokas Fabienne Kocher und Nils Stump für die Spiele in Tokio. Während die Nomination des EM-Bronzemedaillengewinners Stump ausser Frage stand, war jene von Kocher nicht unumstritten. Die 24-jährige Zürcherin erfüllte wie auch ihre Landsfrau Evelyne Tschopp die Selektionskriterien. Da pro Gewichtsklasse und pro Nation jedoch nur eine Athletin in Tokio teilnahmeberechtigt ist, legte sich der Judo- und Jiu-Jitsu-Verband auf Kocher fest.