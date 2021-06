Legende: Bleibt Olympia ein Traum? Adrian Heidrich (rechts) und Mirco Gerson. Keystone

Beachvolleyball: Schweizer packen Chance nicht

Die Schweizer Beachvolleyballer haben am Vier-Sterne-Turnier in Ostrava allesamt den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Mirco Gerson/Adrian Heidrich, Florian Breer/Marco Krattiger wie auch Yves Haussener/Quentin Métral blieben in der 2. Quali-Runde hängen. Damit steht fest, dass im Gegensatz zu den Frauen sich kein Schweizer Männer-Duo via dem Olympia-Ranking für Tokio qualifiziert. Noch bleibt den Schweizern aber die Chance, sich über den Continental Cup ein Olympia-Ticket zu sichern. Das Finalturnier mit 16 Teams findet vom 23. bis 26. Juni in Den Haag statt. Welches Duo für die Schweiz ins Rennen um den letzten europäischen Olympia-Startplatz steigt, ist noch offen.

Allgemein: Schweizer Delegation wächst

50 Tage vor Beginn der Spiele hat Swiss Olympic zehn weitere Athleten selektioniert. Mit Michelle Heimberg (Wasserspringen), Stefan Reichmuth (Ringen), Marlen Reusser, Marc Hirschi, Stefan Küng, Gino Mäder und Michael Schär (alle Rad Strasse) sowie Fabienne Schlumpf, Martina Strähl und Tadesse Abraham (alle Leichtathletik-Marathon) wächst die Schweizer Delegation auf 43 Athletinnen und Athleten.