Legende: Solche Bilder wird es 2021 nicht geben Ein Public Viewing in Tokio während den Olympischen Spielen 2008. imago images/Archiv

Allgemein: Tokio streicht Public Viewing

In der japanischen Hauptstadt Tokio wird es während der Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) anders als ursprünglich geplant keine Public-Viewing-Events geben. Das gab Gouverneurin Yuriko Koike am Samstag bekannt. Damit soll das Risiko von Coronavirus-Infektionen minimiert werden. Eigentlich waren sechs Public-Viewing-Bereiche in verschiedenen Teilen der Stadt vorgesehen. Einige der Einrichtungen sollen nun in Impfzentren umgewandelt werden, die Impfkampagne in Japan läuft nur schleppend. Japan hatte bereits beschlossen, keine ausländischen Besucher zuzulassen. Wie viele japanische Zuschauer dabei sein können, ist noch offen.

Schwimmen: Olympische Spiele ohne Ryan Lochte

Die Schwimmwettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio finden ohne Ryan Lochte statt. Der mittlerweile 36-jährige sechsfache Olympiasieger verpasste die Qualifikation deutlich. Bei den amerikanischen Ausscheidungen in Omaha, Nebraska, kam er über 200 m Lagen nicht über den 7. Platz hinaus.