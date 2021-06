Legende: Kann sich langsam, aber sicher ans Packen machen Nicola Spirig reist wie Jolanda Annen, Max Studer und Andrea Salvisberg nach Tokio. Keystone

Triathlon: 4 Selektionen durch Swiss Olympic

Nicola Spirig wird in Tokio zum 5. Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Die 39-jährige Zürcherin wurde am Freitag von Swiss Olympic für den am 23. Juli beginnenden Grossanlass selektioniert. Bei ihren bisherigen 4 Teilnahmen erkämpfte sich Spirig 2012 in London auf dramatische Art und Weise die Goldmedaille. 4 Jahre später in Rio gewann sie Silber. Neben Spirig wurden auch Jolanda Annen, Max Studer und Andrea Salvisberg für die Spiele aufgeboten. Damit umfasst die Schweizer Delegation inzwischen 62 Sportlerinnen und Sportler.