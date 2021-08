Die Turn-Rekord-Weltmeisterin Simone Biles fühlt sich aufgrund einer mentalen Blockade weiter nicht in der Lage, in Tokio um die Medaillen zu kämpfen.

Legende: Macht eine psychisch schwierige Zeit durch Simone Biles muss auch am Sonntag passen. Keystone

Die Einzel-Finals am Sprung und am Stufenbarren bei den 32. Olympischen Spielen finden am Sonntag ohne die ursprüngliche Top-Favoritin Simone Biles statt. Der US-Verband machte den Forfait-Entscheid seiner Athletin publik.

Ob die 24-jährige Überfliegerin am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) doch noch angreifen wird, bleibt noch offen.

Im Mehrkampf-Final die Balance verloren

«Wir haben weiterhin allergrössten Respekt vor Simone, die diese Situation mit Mut und Würde meistert, sowie vor allen Athleten, die ihr in diesen ungewöhnlichen Umständen zur Seite gestanden haben», hält der Verband fest. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten. Als dritte Amerikanerin schnitt sie in der Qualifikation knapp besser ab als die Ostschweizerin Giulia Steingruber, die Sprung-Bronzegewinnerin bei Olympia 2016.

Die Schweizerin ist als 10. der Qualifikation zwar grundsätzlich erste Ersatzturnerin, da mit Skinner aber eine dritte Amerikanerin in der Vorausscheidung besser abschnitt als die Bronze-Gewinnerin von 2016, rückt diese anstelle von Steingruber nach.

Biles hatte schon im Mehrkampf-Final am Donnerstag auf einen Start verzichtet. Am Dienstag hatte sie beim Mannschafts-Final ihren Wettkampf nach dem ersten von vier Durchgängen abgebrochen und diesen Schritt anschliessend mit mentalen Problemen begründet.