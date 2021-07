Überraschung im olympischen Tennis-Turnier: Novak Djokovic (ATP 1) verliert im Halbfinal gegen Alexander Zverev (ATP 5) mit 6:1, 3:6, 1:6 und spielt in Tokio «nur» um Bronze.

Der Serbe führt mit 6:1, 3:2 – und kommt dann vom Kurs ab.

Im Endspiel kommt es zur Begegnung zwischen Zverev (GER) und Karen Chatschanow (RUS).

Wenige Stunden nach dem Einzel verliert Djokovic auch im Mixed-Doppel den Halbfinal.

Der Traum von Novak Djokovic vom «Golden Slam» ist geplatzt. Der Gewinner der Australian Open, der French Open und von Wimbledon 2021 blieb beim Olympia-Turnier in Tokio überraschend im Halbfinal auf der Strecke. Und dies, nachdem der Serbe gegen Alexander Zverev eineinhalb Sätze lang alles im Griff gehabt hatte.

Noch keine Stunde war gespielt, als Djokovic im 2. Satz Zverev ein erstes Mal breakte. Das Scoreboard zeigte ein 6:1, 3:2 an. Der Mann, der in den ersten vier Partien kumuliert bloss 17 Games abgegeben hatte, war auf Finalkurs. Doch dann folgte der Bruch im Spiel des Favoriten.

Djokovic gehemmt, Zverev entfesselt

Djokovic wurde viermal in Folge gebreakt und gab insgesamt acht Games in Serie ab. Es war dabei kein physisches Problem beim Saison-Dominator zu erkennen. Vielmehr schien es, dass ihm die Nerven einen Streich spielten.

Auf der anderen Seite des Netzes stand aber auch ein Gegenspieler, der mächtig aufdrehte und Winner um Winner schlug. Je gehemmter Djokovic wurde, desto entfesselter spielte Zverev auf. Nach etwas mehr als zwei Stunden verwertete der Deutsche seinen zweiten Matchball mit einem Rückhand-Winner.

Auch im Mixed verspielt Djokovic die Gold-Chance

Djokovic muss sich nun am Samstag mit dem Match um Bronze gegen den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 11) begnügen. Dieser verlor im ersten Halbfinal gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 25) mit 3:6, 3:6.

Eine Olympia-Bronzemedaille (2008 im Einzel) hat Djokovic bereits in seinem Palmarès. Auf Gold muss er mindestens drei weitere Jahre warten, denn am Abend verlor Djokovic an der Seite von Nina Stojanovic auch den Mixed-Halbfinal gegen Elena Vesnina/Aslan Karatsew (ROC) mit 6:7 (4:7), 5:7.

Im Männer-Endspiel vom Sonntag geht es zwischen Zverev und Chatschanow um die Goldmedaille. Im Head-to-Head zwischen diesen beiden Spielern steht es 2:2.