Das läuft am Donnerstag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Donnerstag Schiessen 02:00 25 m Pistole F, Qualifikation

Diethelm Gerber

Rudern 02:00 Leichtgewichts-Doppelzweier F, B-Final

Merz/Rol Beachvolleyball

03:00

Gruppenphase F

Vergé-Dépré/Heidrich vs. Pavan/Melissa

BMX 03:00 / 03:42 / 04:24

Racing M, Viertelfinal, 3 Runs

Graf, Marquart BMX 03:21 / 04:03 / 04:45

Racing F, Viertelfinal, 3 Runs Claessens Rudern 03:30 Skiff F, Halbfinal

Gmelin Schwimmen ab 03:30

Je Finals in 800 m Freistil M, 200 m Brust M, 200 m Schmetterling F, 100 m Freistil M, 4*200 m Freistil F



Schwimmen

04:11 200 m Rücken M, Halbfinal

Mityukov

Schwimmen 04:54 200 m Brust F, Halbfinal

Mamié Segeln 05:05 49er M, 5./6. Wettfahrt Cujean/Schneiter Segeln 05:05 470er F, 3./4. Wettfahrt

Fahrni/Siegenthaler Schwimmen 05:08 200 m Lagen, M, Halbfinal

Desplanches

Segeln 05:15 Laser Radial F, 7./8. Wettfahrt

Jayet Kanu 07:00 Slalom, Canadier

Einer F, Halbfinal Marx

Tennis 08:00 Einzel F, Halbfinal

Bencic vs. Rybakina

Segeln 08:20 Windsurfen RS:X M, 10./11./12. Wettfahrt Sanz Lanz Kanu 08:55 Slalom, Canadier

Einer F, Final ev. Marx Tennis 11:00 Doppel F, Halbfinal

Pigossi/Stefani vs. Bencic/Golubic

Kunstturnen 12:15 Mehrkampf F, Final

Steingruber Schwimmen 12:59 100 m Schmetterling M, Vorlauf

Ponti









Fett = Medaillen-

entscheidungen







Schiessen: Diethelm Gerber nimmt Top-Platz ins Visier

In ihrer Spezialdisziplin über 25 m mit der Sportpistole hofft Heidi Diethelm Gerber, an ihre Leistung von 2016 anknüpfen zu können. Damals verblüffte sie am Zuckerhut mit der Bronzemedaille. Und weil Teamkollegin Nina Christen heuer in Tokio schon geliefert hat, werden die Schweizer Schützen von einer Euphorie getragen.

Rad, BMX: Durch Steilwandkurven Tempo bolzen

In der Sparte Rad sind die Strassenrennen passé – dafür gehört die Bühne nun mitunter den BMX-Cracks. In der Disziplin Racing wird am Mittwoch die K.o.-Phase mit den Viertelfinals lanciert. Auf dem Programm stehen 3 Läufe, die von einem ambitionierten Schweizer Trio unter die Räder genommen werden. Dabei starten 8 Athleten gleichzeitig von einer 8 Meter langen Rampe, der Kurs führt durch Steilwandkurven und über wellenartige Erhebungen.

Kunstturnen: Für Steingruber ist die Zeit schon gekommen

Da es für die Olympia-Bronzegewinnerin von 2016 (am Sprung) bei den 32. Sommerspielen knapp nicht für einen Einzelfinal gereicht hat, gibt Giulia Steingruber heute bereits ihre Abschiedsvorstellung. Mit grosser Wahrscheinlichkeit geht für die 27-Jährige nicht nur Tokio, sondern gleich ihre Olympia-Karriere zu Ende. Die Ostschweizerin möchte darum im Mehrkampf-Final nochmals das Maximum aus sich herauspressen.