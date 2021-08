Der 13. Wettkampftag in Tokio bringt früh am Tag bzw. in der Nacht ein Highlight aus Schweizer Sicht: der Halbfinal im Sand.

Das läuft am Donnerstag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Donnerstag 23:30 (Mittwoch)

Schwimmen Open Water M, 10 km



00:30 Golf Frauen, 2. Tag Métraux, Valenzuela 02:00

Beachvolleyball 1. Halbfinal F

Vergé/Dépré-Heidrich vs. April/Alix (USA)

02:00 Beachvolleyball 2. Halbfinal F Artacho Del Solar/Clancy (AUS) - Graudina/Kravcenoka (LAT)

02:10 Leichtathletik Hochsprung F, Qualifikation Lang 03:00 Leichtathletik 4x100 m F, Vorrunde

Schweiz (Dietsche/Kambundji/Del Ponte/Kora)

03:30 Landhockey Männer, um Bronze

Deutschland - Indien

04:00 Ringen Repechage

Schapjew vs. Reichmuth

04:00 Leichtathletik Dreisprung M



04:05 Leichtathletik Kugelstossen M



ab 04:42

Kanu, Regatta

Je Kajak Einer M (200 m), Canadier Einer F (200 m), Kajak Einer F (500 m), Kajak Zweier M (1000 m)



04:55 Leichtathletik 110 m Hürden M



05:30 Skateboard Männer, Park



06:00 Volleyball Männer, 1. Halbfinal

Brasilien - ROC

06:15 Basketball Männer, 1. Halbfinal USA - Australien

08:00 Wasserspringen 10 m F, Final



08:30 / 09:27 / 10:07 / 10:55

Rad, Bahn

Omnium M, Scratch / Tempofahren / Ausscheidung / Punktefahren

Schir 09:30 Leichtathletik 20 km Gehen M



10:00 Fussball Frauen, um Bronze

Australien - USA

10:00 Handball Männer, 1. Halbfinal

Frankreich - Ägypten

10:45 Rad, Bahn

Kerin F



12:00 Leichtathletik Stabhochsprung F



12:00 Landhockey Männer, Final

Australien - Belgien

12:25 Leichtathletik 4x400 m F, Vorrunde Schweiz (Sprunger/Lemmens/Pellaud/Giger)

ab 12:50 Ringen Je Finals Freistil M (bis 57 kg), Freistil M (bis 86 kg), Freistil F (bis 57 kg)

ev. Reichmuth

13:00 Basketball Männer, 2. Halbfinal Frankreich - Slowenien

14:00 Leichtathletik 400 m M



14:00 Handball Männer, 2. Halbfinal Spanien - Dänemark

14:00 Volleyball Männer, 2. Halbfinal Frankreich - Argentinien

14:10 Sportklettern Kombination M, Lead-Final



14:30

Leichtathletik Siebenkampf F (letzte Disziplin: 800 m)



14:40 Leichtathletik Zehnkampf M (letzte Disziplin: 1500 m)









Beachvolleyball: noch 2 Siege bis zur Ankunft auf dem Olymp

Der Wettkampftag Nummer 13 an diesen Sommerspielen könnte aus Schweizer Sicht mit einem Paukenschlag eröffnet werden. Dem Beach-Duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich winkt im ersten Olympia-Frauen-Halbfinal mit Schweizer Beteiligung der Finalvorstoss. Auf der anderen Seite des Netzes stehen früh am Donnerstag (Schweizer Zeit ab 2 Uhr – live bei SRF) die US-Amerikanerinnen April Ross/Alix Klineman. Nach dem 3-Satz-Sieg im Viertelfinal unterstrich die Zürcherin Heidrich schon einmal den anhaltenden Erfolgshunger: «Niemand muss Angst haben, dass wir nicht noch mehr wollen.»

Leichtathletik: Schweizer Frauen-Power mit Ambitionen

Nicht weniger als 9 Schweizer Athletinnen greifen in Tokio an – und in zwei Fällen kann das Ziel wohl nur die Fortsetzung des Wettkampfs im Final sein. Mit einer international kompetitiven Besthöhe von 1,97 m darf sich Hochspringerin Salome Lang bei ihrer Olympia-Feuertaufe einiges ausrechnen, sollte es ihr gelingen, all die negativen Einflüsse auszublenden, die die grosse Sportbühne mit sich bringen kann. Auch für die Sprint-Staffel mit den Leaderfiguren Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji soll die Vorrunde nur eine Zwischenstation sein. Die 4x400-m-Frauen-Staffel darf sich derweil nicht ganz so kühne Chancen ausrechnen. Beschlossen wird der Tag in der Leichtathletik mit den Entscheidungen in den beiden Königsdisziplinen Sieben- und Zehnkampf.

Teamsportarten: auf der Zielgeraden

Allmählich geht es in Tokio ans Eingemachte. So etwa werden am Donnerstag bei den Männern gleich in 3 grossen Mannschaftssportarten die Finalisten ermittelt: im Volley-, Basket- und Handball. Im Basketball bestreitet das «Dream Team» den 1. Halbfinal gegen Australien, im 2. Match um den Final-Einzug duellieren sich mit Frankreich und Slowenien zwei europäische Vertreter. Auch der 2. Handball-Halbfinal ist zwischen Spanien und Dänemark eine Angelegenheit unter Europäern. Die Affiche Australien vs. USA gibt es übrigens auch im Bronze-Match der Fussballerinnen, wo die Weltmeisterinnen wenigstens einen würdevollen Turnierabschluss herbeisehnen.