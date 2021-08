Schweizer Frauen-Power in der Leichtathletik und geballte Männer-Kraft im Bahn-Oval: Das sind für Sie die Fixzeiten am 10. Olympia-Tag in Tokio.

Das läuft am Montag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Montag 03:20 Leichtathletik Weitsprung M



03:46 Leichtathletik

200 m F, Vorlauf

M. Kambundji

04:50 Leichtathletik 100 m Hürden F



05:05 Segeln 470er F, 7./8. Wettfahrt

Fahrni/Siegenthaler

06:45 Badminton Doppel F, Final



08:30 Rad, Bahn

Team-Verfolgung M, Qualifikation

Froidevaux/Schmid/Thièry/Bissegger ab 10:00

Kunstturnen Je Einzel-Finals Ringe M,

Sprung M, Boden F



10:00 / 13:45

Reiten

Concours Complet

Entscheidung Einzel, Springen 1. Umgang

Entscheidung Team, Springen 2. Umgang Johner, Vogg

12:20 Leichtathletik Stabhochsprung F, Qualifikation

Hodel, Moser

13:00 Leichtathletik Diskuswerfen F



13:45

Badminton Einzel M, Final

13:55 Leichtathletik 400 m Hürden F, Halbfinal

Sprunger 14:15 Leichtathletik 3000 m Steeple M



14:40 Leichtathletik 5000 m F











Fett = Medaillen-

entscheidungen









Leichtathletik: Akt 2 des Kambundji-Schnellzugs

Nach Rang 6 über 100 m in ihrem ersten Olympia-Final bei der 3. Teilnahme ist für die Berner Sprinterin unmittelbar vor der Lancierung des Wettkampfs über die doppelte Distanz. Mujinga Kambundji schwärmt über die ultraschnelle Bahn, folglich ist ihr auch über 200 m einiges zuzutrauen. In den frühen Morgenstunden des Montags (Schweizer Zeit) hat sie zum Vorlauf über die halbe Runde anzutreten.

Wie schon an den gesamten Sommerspielen in Japan ist explizit am 4. Leichtathletik-Wettkampf aus Schweizer Sicht auch Frauen-Power angesagt: Mit Lea Sprunger, die über 400 m Hürden bereits im Halbfinal angelangt ist, und den beiden jungen Stabhochspringerinnen Angelica Moser (23) sowie Andrina Hodel in der Qualifikation stehen (21) stehen drei Teamkolleginnen Kambundjis im Einsatz.

Rad, Bahn: Ouvertüre des Vierers

Eben noch für happige 3 Wochen an der Tour de France und jetzt nach einer kurzen Pause auf der Olympia-Bühne. Stefan Bissegger führt das helvetische Quartett an, das zum Auftakt der Bahn-Wettkämpfe in der Team-Verfolgung für Furore sorgen will. Die vier greifen mit gehörig Aufwind an, hat doch ihr Verband bei den Sommerspielen in Japan bislang auf ganzer Linie überzeugt und schon 6 Medaillen eingeheimst.