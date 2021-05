Legende: Vertritt die Schweiz an den Olympischen Spielen im Mountainbike Sina Frei. Keystone

Swiss Olympic hat am Donnerstag 16 weiteren Athletinnen und Athleten die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio zugesichert. Somit gehören unterdessen 33 Athletinnen und Athleten dem Swiss Olympic Team für Tokio an.

Im Mountainbike werden bei den Frauen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand für die Schweiz an den Start gehen. Bei den Männern wird Swiss Olympic durch Nino Schurter, Mathias Flückiger und Filippo Colombo vertreten. Voraussetzung für die Olympiateilnahme Colombos ist allerdings, dass er sich vollständig von der Verletzung erholt, die er sich Anfang Mai bei einem Sturz am Weltcuprennen in Albstadt zugezogen hat.

Auch Selektionen der Fechter und Ruderer bekannt

Bei den Degenfechtern wurden Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Lucas Malcotti (Ersatz) selektioniert.

Im Rudern erhielten Frédérique Rol und Patricia Merz (Leichtgewichtsdoppelzweier) sowie Andrin Gulich, Joel Schürch, Paul Jacquot und Markus Kessler (Vierer ohne) das Ticket. Im Kanu wurde Naemi Brändle selektioniert.