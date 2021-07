Djokovic auf Kurs

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic hat einen weiteren Schritt Richtung «Golden Slam» gemacht. Der Serbe – der 2021 in Melbourne, Paris und Wimbledon gewonnen hatte – schlug im olympischen Tennisturnier in der 2. Runde den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 48) mit 6:4, 6:3. Im Achtelfinal trifft Djokovic auf den an Nummer 16 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34).

Zahlreiche Mitfavoritinnen bereits out

Im Frauenturnier sind nach zwei Runden nur noch vier von ursprünglich sieben Top-10-Spielerinnen im Tableau verblieben. Nach der Weltranglistenersten Ashleigh Barty (1. Runde) scheiterten auch die Belarussin Aryna Sabalenka (WTA 3) und die Polin Iga Swiatek (WTA 8) früh im Turnier. Von den verbliebenen Favoritinnen sind Naomi Osaka (JAP), Jelina Switolina (UKR) und Karolina Pliskova (CZE) alle in der unteren Tableau-Hälfte. In der oberen Hälfte, in der sich Belinda Bencic (WTA 12) befindet, ist einzig die Weltnummer 9 Garbine Muguruza (ESP) übrig.