Osaka scheitert überraschend im Achtelfinal

24 Stunden nach ihrem deutlichen Zweitrunden-Sieg gegen die Schweizerin Viktorija Golubic ist Naomi Osaka (WTA 2) beim olympischen Einzel ausgeschieden. Die japanische Weltnummer 2 musste sich im Achtelfinal überraschend der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 42) mit 1:6, 4:6 geschlagen geben. Damit ist für Osaka der Traum von einer Olympia-Medaille in ihrem Heimatland geplatzt. Die 4-fache Grand-Slam-Siegerin nimmt weder am klassischen noch am Mixed Doppel teil.

Auch Pliskova schon draussen

Mit Karolina Pliskova ist auch die Weltnummer 7 im Achtelfinal des olympischen Turniers gescheitert. Die Tschechin kam gegen die italienische Aussenseiterin Camila Giorgi (WTA 61) nicht auf Touren und musste sich in 2 Sätzen mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Giorgi trifft nun auf Jelina Switolina (WTA 6), die sich in 3 umkämpften Sätzen (5:7, 6:3, 6:4) gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 19) durchsetzen konnte.