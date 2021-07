Deutschland ist mit einer Niederlage gegen Brasilien in die Olympischen Spiele gestartet. In der Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2016 unterlag das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz in der Gruppe D mit 2:4.

Der überragende Richarlison (7./22./30.) und Paulinho (90.+4) sorgten in Yokohama für klare Verhältnisse. Nadiem Amiri (57.) und Ragnar Ache (83.) liessen die Spannung wenigstens ein bisschen zurückkommen.

Legende: Mann der Partie gegen Deutschland Brasiliens Richarlison. imago images

Spanien nur mit Remis

Mitfavorit Spanien kam im 1. Vorrundenspiel der Gruppe C im Sapporo Dome nicht über ein torloses Remis gegen Ägypten hinaus.

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente ist mit mehreren EM-Teilnehmern angereist, darunter Offensivmann Dani Olmo. Derweil verletzten sich Barcelonas Defensivakteur Oscar Mingueza sowie Mittelfeldspieler Dani Ceballos von Real Madrid. Spanien trifft am kommenden Sonntag im 2. Gruppenspiel auf die australische Auswahl.

Frankreich mit 1:4-Klatsche

Auch Frankreich ist überhaupt nicht nach Wunsch ins Olympia-Abenteuer gestartet. Die Equipe von Sylvain Ripoll ging gegen Mexiko gleich mit 1:4 auf Tauchstation. André-Pierre Gignac war für den einzigen Treffer der Franzosen besorgt.