Legende: Das Schweizer Staffel-Quartett Kora, Kambundji, Dietsche und Del Ponte. Keystone

Die Schweizer 4x100m-Staffel wird durch Salome Kora und Riccarda Dietsche ergänzt.

Jason Joseph kann im Halbfinal über 110 m Hürden nicht wie erhofft seine Top-Leistung abrufen.

4x100 m: Staffelbesetzung bekannt

Das Quartett, das für die Schweiz einen Finalplatz in der Sprint-Staffel herauslaufen soll, ist bekannt: Neben Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte, die es über 100 m in den Einzel-Final geschafft hatten, komplettieren Salomé Kora und Riccarda Dietsche im Vorlauf das Schweizer Quartett. Die Schweizerinnen haben in ihrem Vorlauf gute Chancen, den Final als eines der 3 Top-Teams direkt zu erreichen. Von den weiteren Staffel-Teams im zweiten Vorlauf hat einzig Deutschland in dieser Saison schon eine bessere Zeit abgeliefert als die Schweiz.

110 m Hürden, Männer: Joseph kommt nicht auf Touren

Er hat sich Final-Träume ausgemalt: Stattdessen blieb Frust zurück. Wie schon an der WM 2019 in Doha hingen für Jason Joseph auch bei Olympia im Halbfinal die Trauben deutlich zu hoch. In mässigen 13,46 Sekunden verfehlte er seinen Saison-Bestwert aus dem Vorlauf um 15 Hundertstel. Der 22-Jährige war schon nicht explosiv genug aus den Startblöcken gekommen und konnte bis ins Ziel nie richtig Fahrt aufnehmen.

01:35 Video Joseph: «Ich bin viel zu passiv gelaufen» Aus Tokyo 2020 Clips vom 04.08.2021. abspielen

Rang 5 in seiner Serie bei schwülen 33 Grad Celsius bedeutete das vorzeitige Ausscheiden. Seine Leistung liess den Baselbieter enttäuscht und auch etwas ratlos zurück. Denn er hatte im Vorfeld den Eindruck, «dass einem Final eigentlich nichts im Weg steht». Mit der siebtbesten Zeit im Vorlauf hatte er seine Ambitionen auch angemeldet gehabt – doch dann konnte er trotz ansteigender Form zum Zeitpunkt X sein Potenzial nicht abrufen.