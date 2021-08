Elena Quirici schrammt an Edelmetall im Karate vorbei.

Auf der Bahn holen sich die Schweizer Robin Froidevaux und Théry Schir ein Diplom.

Karate: Quiricis Medaillen-Traum geplatzt

Elena Quirici hat die erhoffte Premieren-Medaille an den Olympischen Spielen einer Schweizer Karateka knapp verpasst. Die 27-jährige Aargauerin schied in Tokio in der Vorrunde der Gewichtsklasse über 61 kg aus. Um die Halbfinals und damit eine sichere Medaille zu erreichen, hätte Quirici einen der ersten beiden Plätze in ihrer Fünfergruppe belegen müssen. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage wies sie zwar wie die beiden Gruppenersten fünf Punkte auf. Da sie aber insgesamt weniger Treffer (10 gegenüber 14 bzw. 13) landete als ihre Kontrahentinnen, bedeutete die Gruppenphase Endstation. Gold ging an Feryal Abdelaziz (EGY) vor Iryna Sarezka (AZE) und Li Gong (CHN).

Rad Bahn: Olympisches Diplom für Froidevaux/Schir

Die beiden Waadtländer Robin Froidevaux und Théry Schir haben auf der Bahn in der Madison-Entscheidung den 7. Platz herausgefahren. Das Duo holte sich in den Zwischensprints insgesamt 8 Punkte. Die WM-Achten erfüllten damit die Erwartungen. Gold ging an das favorisierte dänische Duo Lasse Norman Hansen/Michael Mörköv. Dahinter klassierten sich Grossbritannien und Frankreich.