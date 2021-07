Windsurfer Mateo Sanz Lanz qualifiziert sich für das Medal Race.

Die Seglerinnen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler belegen den 4. Zwischenrang.

Pistolenschützin Heidi Diethelm Gerber muss im 2. Teil der Qualifikation 11 Plätze gutmachen, will sie nach Rio erneut im Olympia-Final dabei sein.

Das Olympia-Abenteuer von Alena Marx im Canadier-Einer endet im Halbfinal.

Segeln: Sanz Lanz als 8. ins Medal Race

RS:X-Windsurfer Mateo Sanz Lanz belegt nach dem 5. Wettkampftag und 12 Rennen weiterhin den 8. Rang. Damit bestreitet der so gut gestartete spanisch-schweizerische Doppelbürger am Samstag das Medal Race der 10 Besten. In den Kampf um die Medaillen kann der 27-Jährige nicht mehr eingreifen, sein Ziel wird das Diplom sein. «Inzwischen wissen alle, dass ich meine Stärken eher bei Leichtwindbedingungen ausspielen kann. Entsprechend bin ich froh, dass ich mich trotz der beiden letzten Tage mit Starkwind für das Medal Race qualifizieren konnte», sagte ein zufriedener Sanz Lanz.

Segeln: Duo Fahrni/Siegenthaler auf Kurs

Die 470-Frauen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler überzeugen weiter. Nach 4 von 11 Regatten belegen die Bernerinnen den 4. Zwischenrang. Dank eines 2. Platzes im 4. Lauf – gleich hinter dem Boot von Olympiasiegerin Hannah Mills – beträgt der Rückstand auf den Bronze-Rang lediglich 5 Punkte. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Tag», resümierte Fahrni. Die Waadtländerin Maud Jayet (Laser Radial) ist ihrerseits nach 8 Wettläufen nur auf dem 18. Platz klassiert.

Segeln: Schneiter/Cujean zurückgebunden

Statt eines Ruhetages warteten auf die 49er die beiden am ersten Wettkampftag ausgefallenen Läufe. Sébastien Schneiter und Lucien Cujean zeigten eine gute Leistung und waren vorne mit dabei - im zweiten Lauf allerdings zu weit vorne: Wegen eines Frühstarts wurden sie disqualifiziert. Auf dem 14. Zwischenrang liegen die beiden Genfer nun schon 15 Punkte hinter dem angestrebten Platz im Medal Race zurück. Allerdings ist hier erst die Hälfte der Serie gesegelt.

Schiessen: Diethelm Gerber mit 3 Punkten im Hintertreffen

Heidi Diethelm Gerber liegt in Tokio bei ihrem letzten internationalen Wettkampf ansprechend im Rennen. Die Thurgauerin nimmt mit der Sportpistole nach dem Präzisionsschiessen den 19. Zwischenrang ein. Die Passen von 98, 96 und 94 trugen ihr 288 Punkte ein. Beim Olympia-Bronze-Gewinn 2016 in Rio hatte die Schweizerin in dieser Phase des Wettkampfs 291 Zähler auf dem Konto. Als 2. Qualifikations-Event steht am Freitag der Schnellfeuer-Durchgang an. Die Streuung im Feld fällt grösser aus als im Präzisionsteil. Entsprechend viele Schützinnen habe noch reelle Chancen auf die Teilnahme am Final mit den Top 8.

Legende: Muss das Visier noch etwas präziser einstellen Heidi Diethelm Gerber wird im 2. Teil der Qualifikation stark gefordert sein. Keystone

Kanu: Marx scheitert im Halbfinal

Das überraschende Olympia-Debüt von Kanutin Alena Marx endet im Halbfinal. Im Canadier-Einer wurde der 20-Jährigen nach ansprechendem Start der 2. Teil des Wildwasserparks zum Verhängnis. Den Wettkampf beendete sie auf dem 16. Rang. Die Fehler beging Marx beim 20. und 21. Tor (insgesamt 25). Die junge Schweizerin verpasste zuerst das 20. Tor, wurde von der Strömung weit abgetrieben und verlor so entscheidende Sekunden. Am viertletzten Tor kenterte sie dann und musste nach geschaffter Eskimo-Rolle erneut zurückrudern. Die Berührung mit dem vorletzten Tor trug ihr nochmals zwei zusätzliche Strafsekunden ein.