Die Schweizer Frauen-Staffel hat bei Olympia in Tokio über 4x100 m mit Rang 2 im Vorlauf die Aufgabe voll und ganz erfüllt.

In 42,05 Sekunden stellt das Quartett Landesrekord auf – und gehört damit wie erwartet am Freitag zum Finalfeld mit 8 Nationen.

Der erste Olympia-Auftritt der erfolgshungrigen Schweizerinnen über 4x100 m war mehr als ein Muntermacher. In der Besetzung Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Salomé Kora senkten die Vertreterinnen von Swiss Athletics den Landesrekord gleich um 13 Hundertstel.

In 42,05 Sekunden überflügelten sie die bestehende Marke aus dem Herbst 2019, die dem Quartett bei der WM in Doha den starken 4. Rang eingetragen hatte. Das zusätzlich Erfreuliche an diesem souveränen Auftritt: Es ist noch Luft nach oben auszumachen. So etwa meinte Schlussläuferin Kora hinterher: «Wir sind bei den Übergaben noch nicht das volle Risiko eingegangen.»

Der Traum lebt

Rang 2 im 2. Heat um 5 Hundertstel hinter Deutschland bedeutete das direkte Weiterkommen in den Final. Die Medaillenentscheidung ist auf Freitag um 15:30 Uhr, Schweizer Zeit, angesetzt (live bei SRF). Die Schweizerinnen stellten von den 16 Nationen im Vorlauf die viertbeste Zeit auf. Allerdings deckten die Gold-Favoritinnen aus Jamaika ihre Karten noch nicht auf und gingen es in 42,15 Sekunden (5. in der Gesamtrechnung) verhältnismässig gemächlich an.

Die nunmehr dreifache Berner Olympia-Finalistin Kambundji (100 m/200 m/Staffel) fasste vor der Herkulesaufgabe das grosse Ziel für Freitag zusammen: «Wir dürfen von einer Medaille träumen. Dafür müssen wir nochmals alles geben und ein weiteres Mal schneller laufen.»