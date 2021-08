Brasilien bezwingt Spanien im Kracher-Final des olympischen Fussballturniers in Tokio mit 2:1 n.V.

Den französischen Handballern gelingt gegen Weltmeister Dänemark die Revanche. Auch die Volleyballer der «Bleus» triumphieren.

Japan gewinnt im Baseball zum ersten Mal Olympia-Gold.

Fussball: Brasilien gewinnt hochkarätigen Final

Brasilien hat das olympische Fussballturnier für sich entschieden. In einem engen, auf dem Papier äusserst hochkarätigen Duell mit Spanien setzte sich die «Seleção» mit 2:1 nach Verlängerung durch. Malcolm sorgte in der 108. Minute für die Entscheidung. Für die Brasilianer war es das zweite Gold bei den Sommerspielen nacheinander. Bronze hatte sich bereits am Freitag Mexiko durch einen 3:1-Erfolg über Gastgeber Japan gesichert.

Handball: Frankreich revanchiert sich erfolgreich

Frankreichs Handballer haben zum dritten Mal olympisches Gold gewonnen. Der Rekordweltmeister setzte sich im hochklassigen Endspiel von Tokio mit 25:23 (14:10) gegen Weltmeister Dänemark durch und nahm damit erfolgreich Revanche für die Finalniederlage 2016 in Rio (26:28). Bronze ging wie schon 1996, 2000 und 2008 an Spanien, das im Duell um Platz drei Ägypten 33:31 (19:16) besiegte.

Volleyball: Noch einmal Gold für die Franzosen

Die französischen Volleyballer sind erstmals Olympiasieger. Die «Équipe Tricolore» gewann am Samstag den hochspannenden Final von Tokio in der Ariake Arena mit 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) gegen das favorisierte ROC-Team und feierte damit den grössten Erfolg in der Volleyball-Geschichte des Landes. Bronze sicherte sich Argentinien dank eines 3:2-Sieges über Rio-Olympiasieger Brasilien.

Baseball: USA haben im Final gegen Japan das Nachsehen

Japan hat zum ersten Mal Olympia-Gold im Baseball gewonnen. Im Final besiegten die Gastgeber bei der Rückkehr der Sportart ins Programm der Sommerspiele die USA mit 2:0. Im Spiel um Bronze setzte sich die Dominikanische Republik gegen Südkorea mit 10:6 durch. Die USA, bei denen keine aktuellen Spieler aus der Major League Baseball (MLB) im Aufgebot standen, hatten zuvor nur 2000 in Sydney gewonnen. 1996 in Atlanta und 2008 in Peking holten sie jeweils Bronze. Bei den Spielen in London 2012 und Rio 2016 war Baseball nicht olympisch.