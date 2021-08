Fussball: Brasilien gegen Spanien im Final

Die Fussballer von Olympiasieger Brasilien stehen 5 Jahre nach dem Heimtriumph in Rio erneut im Final der Sommerspiele. Die Südamerikaner mühten sich in einem enttäuschenden ersten Halbfinal in Tokio zu einem 4:1 im Elfmeterschiessen gegen Mexiko. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Im Endspiel treffen die Brasilianer am Samstag auf Spanien, das sich gegen Gastgeber Japan dank einem Treffer von Marco Asensio in der 115. Minute mit 1:0 durchgesetzt hat.

Basketball: USA siegen gegen Spanien

Die amerikanischen Basketballer haben bei den Olympischen Spielen den Halbfinal erreicht. Sie setzten sich im Viertelfinal mit 95:81 gegen Spanien durch. Gegen den amtierenden Weltmeister mussten die Amerikaner zwischenzeitlich einem Rückstand hinterherlaufen, drehten die Partie am Ende aber souverän. Erfolgreichster Werfer im Team der USA war Kevin Durant mit 29 Punkten. Im Halbfinal kommt es am Donnerstag zum Duell mit Australien.

Handball: Frankreich und Spanien im Halbfinal

Frankreichs Handballer haben in Tokio den Halbfinal erreicht. Der Rekordweltmeister liess dem krassen Aussenseiter Bahrain beim 42:28 keine Chance und erreicht zum 4. Mal in Folge die Runde der letzten 4. Im Halbfinal am Donnerstag wartet Ägypten. Im 2. Viertelfinal besiegte Spanien nach einer Aufholjagd den Vizeweltmeister Schweden mit 34:33. Der Europameister lag in der 2. Halbzeit mit 25:29 zurück, ehe er das Spiel noch drehte. Gegner im Halbfinal ist Topfavorit Dänemark.